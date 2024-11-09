وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن مشاركة الوزارة بفعاليات المنتدى الحضري العالمي

كتب مدحت وهبة

تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا عن مشاركة الوزارة والقطاعات التابعة لها فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمي الذى استضافة القاهرة دورته الثانية عشرة فى الفترة من " 4 – 8 نوفمبر"، وأقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعى الدعم الفنى ومتابعة تنفيذ الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى المؤتمر، والتى تضمنت " مترجمى لغة الإشارة - مسارات الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية - الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية".

ونظمت الوزارة كذلك معرض " ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، حيث شارك عدد من العارضين بمعروضات تنوعت ما بين "خيامية، ونحاس، وفضة، وتطريز على القماش، وجلود مطعمة بالنحاس، وصدف"، وشهد المعرض إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من الوفود المشاركة فى فعاليات المنتدى كطما شارك الهلال الأحمر المصرى فى تقديم خدماته التطوعية أثناء فعاليات المنتدى الحضرى العالمي، حيث حشد 70 متطوعًا ومتطوعة يوميا وعلى مدار أيام المؤتمر، وقدم خدمات الإتاحة من خلال فريق مدرب ومجهز، ووفر 60 كرسى متحرك يوميا تم تخصيصهم لتيسير حركة الأشخاص المشاركين أصحاب الإعاقات الحركية استفاد منها 723 حالة على مدار ايام المؤتمر.

كما قام الهلال الأحمر المصري بتوفير فرق الاستجابة أثناء الطوارئ المدربة والتى تتقن عدة لغات والمزودة بتجهيزات متنقلة وسيارات جولف كهربائية مخصصة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الضرورة داخل مقر المنتدى، وكذلك مرافقة الوفود فى زياراتها الميدانية المختلفة، فضلا عن تقديم فرق الطوارئ خدماتها إلى 263 حالة على مدار المؤتمر ورافقت الوفود الرسمية فى 9 زيارات ميدانية شملت معظم المعالم السياحية والحضرية.

وعلى صعيد جلسات المنتدى شاركت الوزارة فى عدد من الجلسات، حيث شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"، فضلا عن مشاركتها فى جلسة " دور الفن المستدام فى دعم المجتمعات والتنمية" بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

واصطحبت الدكتورة مايا مرسي، مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر فى جولة تفقدية لمعرض " ديارنا" داخل المنتدى، والذى نال إشادة وإعجابًا كبيرًا من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر، كما عقد على هامش المنتدى لقاء بين الوزيرتين لبحث عدد من ملفات العمل المشترك، كما أدارت دينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات الدولية جلسة "الإتاحة وضمان السكن الذى يمكن الجميع الوصول إليه"، وشارك الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني، واستعرض دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع".

وشاركت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى فى جلسة نقاشية بجناح الأمم المتحدة، مستعرضة تجربة الهلال الأحمر المصرى فى تعزيز الإندماج المجتمعى فى المدن الحضرية، حيث تم مناقشة الهجرة الحضرية وتلبية الاحتياجات المتنوعة لكل من المجتمعات المضيفة والمهاجرين بالتركيز على الأساليب المحلية وقدرتها على تعزيز الاندماج والاستقرار، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمدن المصرية.