وزارة الزراعة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتبت أسماء نصار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواجهة التعديات الزراعية بكل حسم، وانه لا مجال للتهاون والتقاعس في إزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية، والمتابعة المستمرة لهذا الملف.

وتفقد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أعمال حماية الاراضي، وحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعدد من مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات الأمن والمحليات.

وشكلت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لجان للمرور والمتابعة الميدانية لأعمال حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وإزالة اي تعديات تقع عليها.

وتابع مهندسو حماية الأراضي، اليوم ، أعمال إزالة التعديات بمحافظات: الشرقيه والدقهلية والقليوبية والبحيرة.