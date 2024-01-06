أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الزراعة: الدولة تهتم بشكل غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة

الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية