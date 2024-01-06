أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الزراعة: الدولة تهتم بشكل غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة البيئة: قيمة أضرار تسريبات السفن ومنصات البترول تجاوزت 9 ملايين جنيه
"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين
وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
رئيس جامعة القاهرة: ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع
وزير الزراعة: الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية قبل زراعتها
وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا
الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية
وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا
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