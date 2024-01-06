اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 12:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين

السبت، 06 يناير 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين توريد قصب السكر - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

الزراعة: الدولة تهتم بشكل غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة

وزيرة البيئة: قيمة أضرار تسريبات السفن ومنصات البترول تجاوزت 9 ملايين جنيه

"الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

حملة 100 يوم صحة تقدم 58 مليونا و899 ألف خدمة مجانية للمواطنين حتى اليوم الـ193

وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة القاهرة: ربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع

وزير الزراعة: الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية قبل زراعتها

الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية

 







الصحه

الاوقاف

التخطيط

التموين

الرى

الزراعه

التربيه والتعليم

التعليم العالى

التضامن



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