اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا

الجمعة، 05 يناير 2024 01:11 م
وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة غدا وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ويأتى ذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.
 
 
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية فى الكثير من المحافظات، حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالى ينعكس بشكل ايجابى على السعر النهائى للمنتجات.






وزير التموين

مشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

موعد افتتاح المنطقة التجارية بالبحيرة

المناطق التجارية بالبحيرة




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