الزراعة: الدولة تهتم بشكل غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة

ماجد تمراز

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة بالتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك بسبب الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الدولة المصرية ووزارة الزراعة تبنت العديد من المشروعات التي تبلور اهتمام الدولة والوصول للتنمية المستدامة في في الثروة الحيوانية والداجنة".

وقال: "وصلنا في اللحوم الحمراء إلى تحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي، بعد أن كان 40% فقط، ووصلنا إلى 100% في الاكتفاء الذاتي من اللبن الطازج بل يتم تصدير ما يزيد عن حاجتنا للخارج".

وتابع: "تلك المشروعات، كان هدفها مواكبة الزيادة السكانية المتزايدة والمتلاحقة، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني، سواء بيض أو لحوم أو دواجن أو أسماك، بالإضافة إلى عدم الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، ومن ثم التصدير".