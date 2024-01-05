الصحة: تنفيذ برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية الوراثى بنسبة 94%

وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ البرنامج القومى للكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية الوراثى ومرض الفينيل كيتونيوريا، والذى يحقق نسبة تغطية 94% من إجمالى المواليد على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم خدمات رعاية الأطفال دون سن الخامسة بمتوسط 17 مليون و167 ألفا و340 خدمة سنويا من خلال متابعة النمو والتطور للأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض المتعلقة بسوء التغذية مع تقديم المشورة التغذوية للأمهات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع تم توفير 9.4 مليون علبة ألبان صناعية مدعمة للأطفال بالعام المالى الماضى، كما تم صرف 193 ألف علبة لبن علاجى لمرضى الفنيل كيتونيوريا، كما تم صرف 23 ألف و684 عبوة من عقار السيرزايم لحالات مرضى جوشية لتغطية 302 حالة مصابة بمرض جوشير النادر.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم صرف 311 ألف و871 علبة من الأنواع المختلفة الخاصة بـ19 مرضا وراثيا من يناير حتى نهاية يوليو 2023 لتغطية 50.858 حالة من المصابين بأمراض التنثيل فى الفئات المختلفة من العمر، كما تم تقديم خدمات الرعاية للأطفال فاقدى الرعاية - كريمى النسب بعدد 29 دار بمتوسط 830 طفل سنويا.