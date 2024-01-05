في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة الموافقة (5/ 1/ 2024م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:-
"الأوقاف" تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى حول "الصحة الإنجابية"الجمعة، 05 يناير 2024 06:00 ص
وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب لؤى على
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