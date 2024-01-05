اليوم السابع
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‫وزير الزراعة: إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء

الجمعة، 05 يناير 2024 01:33 م
‫وزير الزراعة: إنشاء 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، بلغت 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. 
 
وأضاف القصير أن هذه التجمعات يستفيد منها بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
 
وأوضح القصير أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.  
 
 






وزير الزراعة

التجمعات الزراعية

سيناء

الموارد المائية




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