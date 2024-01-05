وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتبت أسماء أمين

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد ، عن خالص تهانيها بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والعالم أجمع، متمنية أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على الجميع، متمنية للبابا تواضروس ولجميع الأخوة المسيحين أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.

وأكدت هالة السعيد، أن مصر ستظل يدًا واحدة تجمع بين كل الأطياف والأديان بما يؤكد على السلام والتسامح والحفاظ على الوحدة الوطنية.