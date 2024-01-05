اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الجمعة، 05 يناير 2024 01:42 م
وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد زيارة وزيرة التخطيط للبابا تواضروس
كتبت أسماء أمين

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زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.
 
وأعربت الدكتورة هالة السعيد، عن خالص تهانيها بعام ميلادي جديد موفق لبلدنا الحبيب وللشعب المصري والعالم أجمع، متمنية أن يشهد العام الجديد حلول السلام والأمن على الجميع، متمنية للبابا تواضروس ولجميع الأخوة المسيحين أن يعيد عيد الميلاد المجيد عليهم بالصحة والخير والبركات.
 
وأكدت هالة السعيد، أن مصر ستظل يدًا واحدة تجمع بين كل الأطياف والأديان بما يؤكد على السلام والتسامح والحفاظ على الوحدة الوطنية.
 
وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس
وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس

زيارة وزيرة التخطيط للبابا تواضروس
زيارة وزيرة التخطيط للبابا تواضروس
 
 
 






عيد الميلاد المجيد

وزيرة التخطيط

البابا تواضروس

عيد ميلاد جديد




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