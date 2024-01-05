اليوم السابع
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الجمعة، 05 يناير 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة

الجمعة، 05 يناير 2024 04:57 م
وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
كتب مدحت وهبة

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شاركت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة المسيحيين ، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا.






وزيرة التضامن

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الاحتفال بعيد الميلاد المجيد



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