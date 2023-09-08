باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الجارديان: الخميس أكثر أيام العام حرا فى بريطانيا حتى الآن.. مجلس الدولة فى فرنسا يؤيد قرار حظر العباءة فى المدارس.. والجفاف يهدد بريطانيا

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.

عمدة مدينة نيويورك: أزمة المهاجرين "ستدمر" المدينة

قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، إن أزمة المهاجرين "ستدمر" المدينة، وكرر دعوته لمزيد من المساعدة الفيدرالية والولائية لمعالجة الأعداد المتزايدة.

جنوب أفريقيا تتولى رئاسة التحالف الأفريقى للهيدروجين الأخضر

تسلم وزير الكهرباء الجنوب إفريقى كجوسينتشو راموكجوبا، رئاسة التحالف الأفريقى للهيدروجين الأخضر (AGHA) على هامش قمة المناخ الأفريقية.

بحرية الاحتلال الإسرائيلى تهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

فتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

الجارديان: الخميس أكثر أيام العام حرا فى بريطانيا حتى الآن

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا، إن يوم الخميس هو أكثر أيام العام حرا فى البلاد حتى الآن.

تصل إلى السجن.. الصين تعتزم فرض عقوبات على بعض السلوكيات والملابس الضارة

يعتزم المشرعون الصينيون إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن.

المركزى التونسى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزى التونسى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة، بحسب سكاى نيوز.

جهود لإنقاذ عالم أمريكى عالق على عمق 1000 متر داخل كهف فى جنوب تركيا

يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن، للوصول إلى أمريكى أصيب بالإعياء وعلق على عمق ألف متر تحت الأرض فى كهف كان يستكشفه بجنوب تركيا، بحسب سكاى نيوز.

مجلس الدولة فى فرنسا يؤيد قرار حظر العباءة فى المدارس

رفض مجلس الدولة فى فرنسا، الطلب العاجل الذى تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة فى المدارس الفرنسية.

الصومال: مقتل 3 من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية

قتل ثلاثة عناصر من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "Ceel-La Helay" بولاية غلمدغ بالصومال.

بريطانيا تفرض عقوبات ضد أعضاء عصابة إلكترونية وراء هجمات برنامج الفدية

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على أعضاء عصابة إجرامية إلكترونية روسية تقف وراء هجمات برنامج الفدية.

الجفاف يهدد بريطانيا.. البلاد بحاجة إلى 3.5 مليار لتر من المياه الإضافية يوميا

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة المياه فى العاصمة لندن "تيمز ووتر"، كاثرين روس، خلال اجتماع انعقد فى أبريل الماضى.

بوتين يكلف الحكومة بدعم مراكز تطوير الذكاء الاصطناعى

كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحكومة بدعم مراكز البحوث العلمية التى تتخصص فى تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى جنوب البرازيل إلى 32 قتيلا

أعلنت السلطات البرازيلية، الليلة الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن اجتياح عاصفة شديدة جنوب البلاد، إلى 32 قتيلا على الأقل.

سوناك يعلن انضمام المملكة المتحدة مجددا لبرنامج "هورايزن أوروبا"

أكد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أن المملكة المتحدة ستنضم مجددا إلى برنامج الأبحاث العلمية الرائد للاتحاد الأوروبى "هورايزن أوروبا".

فلسطين تدين قرار الاحتلال بتحديد نطاق 3 بؤر استيطانية عشوائية فى الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية فى الضفة الغربية .

الصين: فقدان 7 أشخاص وإصابة 3 جراء أمطار غزيرة شمال غربى البلاد

أعلنت السلطات المحلية الصينية، فقدان سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت فى حدوث سيول جبلية وانهيارات أرضية فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.