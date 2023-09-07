جنوب أفريقيا تتولى رئاسة التحالف الأفريقى للهيدروجين الأخضر

أ ش أ

تسلم وزير الكهرباء الجنوب إفريقى كجوسينتشو راموكجوبا، رئاسة التحالف الأفريقى للهيدروجين الأخضر (AGHA) على هامش قمة المناخ الأفريقية (ACS) التى عقدت فى الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجارى.

وأنشئ التحالف الأفريقى للهيدروجين الأخضر AGHA فى مايو 2022 من ست دول أفريقية؛ هى مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا، لدفع عملية إزالة الكربون من خلال الهيدروجين الأخضر.



ويتمتع الهيدروجين الأخضر وما يرتبط به من إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع بالقدرة على دعم توسيع البنية التحتية لنقل الكهرباء، وإضافة قدرة إضافية على توليد الطاقة المتجددة ودعم التنمية المحلية للطاقة المتجددة، وعلى هذا النحو، فهو عنصر أساسى فى مزيج الطاقة المستقبلى فى جنوب أفريقيا لتحقيق أمن الطاقة المستدام.



ويسعى التحالف إلى تكثيف التعاون وتعزيز تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر فى القارة الأفريقية بما يتماشى مع التحول العادل للطاقة، ويركز على السياسات العامة والتنظيمية وبناء القدرات والتمويل واحتياجات إصدار الشهادات لتعبئة إنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلى والتصدير.

كما تم الإعلان عن ضم إثيوبيا وأنجولا إلى عضوية الاتحاد إلى جانب رئاسة جنوب أفريقيا.



وأعرب الوزير راموكجوبا، عن أنه سيستخدم الرئاسة لتعزيز أجندة الهيدروجين الأخضر فى القارة بما يتماشى مع أهداف التحالف ودعم فرص التعلم، ونقل التكنولوجيا والفرص الاقتصادية وفرص العمل.



وخلال المؤتمر، شارك الوزير فى جلسات نقاش، حيث تم تبادل الخبرات حول توقعات الطاقة فى جنوب أفريقيا، ودور الهيدروجين الأخضر فى دعم أمن الطاقة ودفع التصنيع الأخضر.



وعلى هامش القمة، شارك الوزير فى اجتماعات ثنائية متعددة رفيعة المستوى لاستكشاف سبل التعاون فى مجال الطاقة والشراكات الهادفة، حيث ارتكزت مشاركة الوزير فى القمة على الالتزام بتوفير إمدادات طاقة ثابتة ومستدامة وبأسعار معقولة لجنوب أفريقيا.