بوتين يكلف الحكومة بدعم مراكز تطوير الذكاء الاصطناعى

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كلف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحكومة بدعم مراكز البحوث العلمية التى تتخصص فى تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعى.

وشدد بيان للكرملين - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "على ضرورة أن يتم حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية فى مجال الذكاء الاصطناعي".



كما أوصى الرئيس ، الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة فى هذا المجال.



يذكر أن الرئيس الروسى كان قد شدد العام الماضى على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعى فى شتى المجالات فى العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.