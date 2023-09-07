بريطانيا تفرض عقوبات ضد أعضاء عصابة إلكترونية وراء هجمات برنامج الفدية

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الخميس/ فرض عقوبات جديدة على أعضاء عصابة إجرامية إلكترونية روسية تقف وراء هجمات برنامج الفدية التى تضمنت اختراق البنية التحتية الحيوية والمستشفيات خلال جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي، وفقا لما اورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية ، "يتغذى مجرمو الإنترنت هؤلاء على عدم الكشف عن هويتهم، ويتحركون فى ظلال الإنترنت لإحداث أكبر قدر من الضرر وابتزاز الأموال من ضحاياهم"، لافتا إلى أن الكشف عن هوياتهم سيعطل نماذج أعمالهم ويصعب عليهم استهداف الموظفين والمؤسسات البريطانية.



وأضاف أنه تم استهداف أحد عشر من مجرمى الإنترنت بتجميد الأصول وحظر السفر فى جهد منسق من قبل السلطات البريطانية والأمريكية لمواجهة تهديد برامج الفدية فى كل من المملكة المتحدة وخارجها.



وتابع أنه "وفقا لتقدير الوكالة الوطنية للجريمة فأن المجموعة كانت مسؤولة عن ابتزاز ما لا يقل عن 180 مليون دولار من الضحايا على مستوى العالم، وما لا يقل عن 27 مليون جنيه إسترلينى من 149 ضحية فى المملكة المتحدة كما سعوا لاستهداف المستشفيات والمدارس والسلطات المحلية والشركات فى المملكة المتحدة"، وأن "إعلان العقوبات اليوم يعزز التزام المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمى الإنترنت".



وتعد أول عقوبات مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الإطلاق ضد الجهات الفاعلة فى برامج الفدية فى فبراير من العام الجاري.