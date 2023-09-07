ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى جنوب البرازيل إلى 32 قتيلا

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أعلنت السلطات البرازيلية، الليلة الماضية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن اجتياح عاصفة شديدة جنوب البلاد، إلى 32 قتيلا على الأقل.

وذكر موقع "ذا برازيلين ريبورت" الإخبارى فى البرازيل، أن اعصارا تسبب فى حدوث فيضانات وهطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى نزوح أو تشريد ما لا يقل عن 5 آلاف شخص.



وتسببت الإعصار، الذى بدأ يوم الاثنين الماضي، فى غمر أحياء بأكملها فى ولاية "ريو جراندى دو سول" جنوب البرازيل بالمياه، فيما اجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي.



يشار إلى أن ولاية "ريو جراندى دو سول" تعرضت لإعصار آخر فى شهر يونيو الماضي، ما تسبب فى مقتل 16 شخصا، وألحق الدمار بالعديد من المدن.