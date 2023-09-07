وقال سوناك إنه اعتبارا من اليوم الخميس، يمكن للعلماء البريطانيين التقدم مرة أخرى للحصول على منح من البرنامج الذي تبلغ قيمته 85 مليار جنيه إسترلينى، وهى خطوة ستحظى بترحيب واسع من المجتمع العلمى فى المملكة المتحدة الذى كان ذات يوم أحد المستفيدين الرئيسيين من الصندوق، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف سوناك: "لقد عملنا مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى للتأكد من أن هذه هى الصفقة المناسبة للمملكة المتحدة، وتفتح فرصا بحثية لا مثيل لها، وكذلك الصفقة المناسبة لدافعى الضرائب البريطانيين".

وتم إبرام الصفقة بعد مكالمة هاتفية بين سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الليلة الماضية.

ووفقا لبيان داونينج ستريت، ستنضم المملكة المتحدة مجددا أيضا إلى برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، والذي كان حاسما في مراقبة الأحداث المناخية هذا الصيف، بما في ذلك حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا .

وقالت المفوضية الأوروبية إن المملكة المتحدة ستساهم بحوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني في المتوسط سنويا في هورايزون وكوبرنيكوس، ومن المقرر أن تبدأ مساهمات المملكة المتحدة اعتبارا من يناير 2024. وقال داونينج ستريت إن هذا "سيوفر أيضا مساحة للتنفس لتعزيز مشاركة الباحثين البريطانيين في دعوات مفتوحة للحصول على المنح قبل أن نبدأ في دفع تكاليف البرنامج".