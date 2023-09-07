اليوم السابع
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الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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جهود لإنقاذ عالم أمريكى عالق على عمق 1000 متر داخل كهف فى جنوب تركيا

الخميس، 07 سبتمبر 2023 09:17 م
جهود لإنقاذ عالم أمريكى عالق على عمق 1000 متر داخل كهف فى جنوب تركيا جهود الإنقاذ
وكالات

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يسابق أكثر من 150 رجل إنقاذ الزمن اليوم الخميس للوصول إلى أمريكى أصيب بالإعياء وعلق على عمق ألف متر تحت الأرض فى كهف كان يستكشفه بجنوب تركيا، بحسب سكاى نيوز.
 
وصرح اتحاد الكهوف التركي (توماف) في بيان بأن مارك ديكى (40عاما) كان في مهمة دولية لاستكشاف كهف موركا في جبال طوروس عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.
 
وقال بولنت جينتش رئيس الاتحاد لرويترز "تساعد عدة فرق دولية، تشمل كرواتيين وإيطاليين في العمليات. الرجل على عمق ألف متر تقريبا، وهم يقسمون عملية الصعود إلى سبعة أقسام".
 
وأردف جينتش قائلا: "إنهم يتوقعون أن تستغرق (عمليات الإنقاذ) عشرة أيام، لكنها قد تستغرق وقتا أقل إذا تحسن الرجل أو وقتا أطول إذا ساءت حالته"، مضيفا أن حالة ديكي تحسنت وأصبح الآن قادرا على الوقوف بمفرده.
 
وقال الاتحاد إنه تم تجهيز خط هاتفي كي يصل إلى عمق 1040 مترا، وأن رجال الإنقاذ الكرواتيين يعدون نظام اتصالات إضافي كبديل.
 
وذكر أن المسعفين في الموقع سيقررون ما إذا كان من الممكن إخراج ديكي بدون محفة.
 
وأظهرت لقطات من عملية الإنقاذ فرقا تركية ودولية وهي تعد الخيام والأسلاك خارج الحفرة، وهي ثالث أكبر حفرة في تركيا وارتفاعها 2140 مترا.

تركيا

كهف

مارك ديكى

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انقاذ أمريكى



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