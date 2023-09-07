الصين: فقدان 7 أشخاص وإصابة 3 جراء أمطار غزيرة شمال غربى البلاد

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية الصينية، اليوم الخميس، فقدان سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت فى حدوث سيول جبلية وانهيارات أرضية فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين.

وذكرت السلطات - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن بلدتين فى محافظة شياخه بولاية قاننان التبتية ذاتية الحكم، تعرضتا لانهيارات أرضية فى حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم، حيث وصل معدل هطول الأمطار المتراكم في البلدتين إلى 50.2 ملم و31.8 ملم، على التوالي.

وأضافت أن من بين المفقودين، ستة أشخاص من عمال البناء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تشير التقارير إلى أن إصاباتهم ليست خطيرة، كما تم تعبئة رجال الإنقاذ للقيام بأعمال البحث عن المفقودين.

من جهته جدد المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من شرقي وجنوبي ووسط الصين.

وقال المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، إنه ومنذ الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي ولمدة 24 ساعة، من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والعواصف الممطرة أجزاء من جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وهونان وقوانغشي وهاينان وجزيرة تايوان، كما قد تشهد بعض الأجزاء من المناطق المذكورة هطول أمطار غزيرة يتجاوز منسوبها الأقصى في الساعة 60 ملم، وستكون مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري، مثل العواصف الرعدية والرياح القوية.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.