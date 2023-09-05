أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التعليم: إعداد خطة للتربية الإيجابية وبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة": تقديم 410 آلاف و676 خدمة أمس الأحد
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكترونى
الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان تحت رعاية الرئيس السيسي غدا
هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل
تنسيق الدور الثانى.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب بموقع التنسيق
الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا
هيئة الأوقاف تعلن تحقيق مستهدفاتها المالية.. التفاصيل
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة 89.04%
الزراعة: نقوم بتهذيب الأشجار النادرة فى حديقة الأسماك ولا صحة لقطعها
"التضامن": 192 ناديا للمسنين تضم 40 ألف عضو والاشتراك 50 جنيها في السنة
الصحة: إطلاق استراتيجية السكان تحت رعاية الرئيس السيسي تضمن التوافق بين كل المؤسسات
متحدث الصحة: الدولة تتخذ خطوات لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية
الرى: استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة