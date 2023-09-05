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أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا حملة 100 يوم صحة
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

التعليم: إعداد خطة للتربية الإيجابية وبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
 
التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة": تقديم 410 آلاف و676 خدمة أمس الأحد
 
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكترونى
 
الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان تحت رعاية الرئيس السيسي غدا
 
هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل
 
تنسيق الدور الثانى.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب بموقع التنسيق
 
الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا
 
هيئة الأوقاف تعلن تحقيق مستهدفاتها المالية.. التفاصيل
 
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة 89.04%
 
الزراعة: نقوم بتهذيب الأشجار النادرة فى حديقة الأسماك ولا صحة لقطعها
 
"التضامن": 192 ناديا للمسنين تضم 40 ألف عضو والاشتراك 50 جنيها في السنة
 
الصحة: إطلاق استراتيجية السكان تحت رعاية الرئيس السيسي تضمن التوافق بين كل المؤسسات
 

 


اخبار 24 ساعه

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تنسيق الدبلومات الفنيه



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