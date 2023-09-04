تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

يبحث الكثير من الطلاب على محرك البحث جوجل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث كشف مكتب التنسيق القبول بالجماعات والمعاهد عن مجموعة من التعليمات العامة لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين فى الإلتحاق بالجامعات والمعاهد وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية وهى:

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطلاب والرقم السرى ومن خلال الموقع التاليعلي شبكة الانترنت:

موقع التنسيق الالكترونى www.tansik.digital.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية

وأكد مكتب التنسيق على مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتىالساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأكد مكتب التنسيق أنه من المقرر أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة المقرر لها 14 سبتمبر الجارى

وبدأ موقع التنسيق الإلكتروني أمس الأثنين إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، على النحو التالى :-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد