الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للسكان تحت رعاية الرئيس السيسي غدا

كتب وليد عبد السلام

تنظم وزارة الصحة والسكان المؤتمر العالمى للسكان والتنمية بداية من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص زائر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير يتابع الاستعدادت النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع الوزير على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر واللجان الفرعية الـ 8 والتي تشمل لجان (العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، المعرض، المالية والإدارية، التأمين الطبي، الإعلام والتواصل المجتمعي، العلاقات الداخلية، الرعاة والتسويق، العلاقات العامة والمراسم والفعاليات).

وقال «عبدالغفار» إن سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدًا قدرة وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية.

وتابع «عبدالغفار»: جدول أعمال المؤتمر، يتضمن برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصصا.

قال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بالعمل على إطلاق حملة للصحة الإنجابية، بالتزامن مع المؤتمر وأهدافه.