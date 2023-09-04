اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:19 م
هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت هيئة الدواء عن الأدوية التى تسبب مذاقا معدنيا عند تناولها ونصحت هيئة الدواء بعدم التوقف عن تناول الدواء عند الشعور بالمذاق المعدني بدون استشارة الصيدلي. ​
 
وتابعت هيئة الدواء: قد تسبب بعض الأدوية تحول المذاق إلى طعم معدني، لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية بعدم وقف الدواء الذي وصفه الطبيب.
 
​واستكملت: تشمل الأدوية المسببة للمذاق المعدني، بعض المضادات الحيوية مثل (كلاريثروميسين وميترونيدازول)، والفيتامينات المتعددة (خاصة المحتوية على الحديد والكالسيوم والنحاس والكروم).​
 

هيئة الدواء

المذاق المعدنى

الادوية ذات المذاق المعدنى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة