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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة 89.04%

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:40 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة 89.04% الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023.
 
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.
 
وأشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثانى اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع.

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانويه العامه 2023

الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه للدور الثاني 2023

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