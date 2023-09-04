هيئة الأوقاف تعلن تحقيق مستهدفاتها المالية.. التفاصيل

كتب لؤى على

بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023م مبلغًا وقدره فقط: (مائتا مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا)، بزيادة قدرها 50,787،685 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (33.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023 م، وبزيادة قدرها (78،047,373) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022م.

في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023 م مبلغًا وقدره فقط: (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (67,879,577) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (23.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (129,114,311) جنيهًا، بنسبة قدرها (58%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022م.