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33.9% زيادة في إيرادات شهر أغسطس

هيئة الأوقاف تعلن تحقيق مستهدفاتها المالية.. التفاصيل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:41 م
هيئة الأوقاف تعلن تحقيق مستهدفاتها المالية.. التفاصيل هيئة الأوقاف المصرية
كتب لؤى على

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بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023م مبلغًا وقدره فقط: (مائتا مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا)، بزيادة قدرها 50,787،685 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (33.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023 م، وبزيادة قدرها (78،047,373) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022م.
 
في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 8/ 2023 م مبلغًا وقدره فقط: (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (67,879,577) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (23.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (129,114,311) جنيهًا، بنسبة قدرها (58%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022م.
 
 

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