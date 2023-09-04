متحدث الصحة: الدولة تتخذ خطوات لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الدولة تعمل بشكل قوى على المشكلة السكانية، وهناك الكثير من الخطوات التى اتخذتها الدولة للوصول إلى الصحة السكانية وتحسين الخصائص السكانية والإنجابية للمواطنين المصريين.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، ستنطلق غدا أولى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان للتعامل مع قضية السكان من منظور حق السكان فى الصحة والتنمية والربط ما بين الزيادة السكانية وتأثير ذلك على التنمية المستدامة.

تابع حسام عبدالغفار: هناك حقوق خاصة بالمواطن وهى حقه فى اختيار الشريك المناسب فى تكوين الأسرة، وحق المراة فى اختيار السن المناسب للزواج، والحمل والفترة البينية ما بين الطفل والآخر، وبالتالى ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال الإستراتيجية الوطنية.

وأكد أن الأدلة تشير إلى أنه أكثر من 50% من وفيات الأمهات هى لأمهات حملن ووضعن فى سن قبل الـ 20 سنة، وهناك ارتفاع يزيد عن الـ 20% فى معدل وفيات المواليد الذين يولدون لأمهات فى سن قبل الـ 20 سنة، وبالتالى هناك تأثيرات صحية مباشرة على الأم والطفل.