اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 05:27 م
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حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" الآن على اليوم السابع

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" الآن على اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان"

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. الآن

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وزيرة البيئة تعلن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي الشهر الحالى

وزير التنمية المحلية يعلن تسليم محطة فرز المخلفات الصلبة برأس سدر غدا

 


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