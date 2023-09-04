حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" الآن على اليوم السابع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. الآن