حصاد الوزارات.. نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" الآن على اليوم السابع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
هيئة الدواء توجه رسالة هامة للمرضى بخصوص مذاق بعض الأدوية.. اعرف التفاصيل
نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. الآن
الصحة: تقديم 27 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة مجانا
تنسيق الدور الثانى.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب بموقع التنسيق
وزير العمل يزور أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط
اليوم آخر فترة لمعرض وزارة التضامن "ديارنا" بالساحل الشمالى
الصحة: غلق 3 مراكز للصحة النفسية تعمل بدون ترخيص
وزير الكهرباء يستقبل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي
وزيرة البيئة تعلن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي الشهر الحالى
وزير التنمية المحلية يعلن تسليم محطة فرز المخلفات الصلبة برأس سدر غدا
تعرف على أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف LRT.. إنفوجراف
وزير الأوقاف لـ"أ ش أ" : 200 مليون و640 ألف جنيه إيرادات هيئة الأوقاف أغسطس الماضى
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