وزير التنمية المحلية يعلن تسليم محطة فرز المخلفات الصلبة برأس سدر غدا

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة "رأس سدر" بمحافظة جنوب سيناء غداً الثلاثاء، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة ( أبورديس ) بمحافظة جنوب سيناء حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه، وذلك فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التى تمس حياة المواطنين فى الشارع المصرى بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة ستقوم بتسليم محطة الفرز الأولى بمدينة رأس سدر إلى المحافظة، مؤكدًا على الأهمية القصوى التى توليها الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم الانتهاء فى محطة الفرز الأولى للمخلفات الصلبة بمدينة رأس سدر من توريد وتركيب (سير فرز بأبعاد 16 م طول * 1.2 م عرض) بالإضافة إلى سور سلك شبكى على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1,5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالى 580 متر، كما تم توريد وتركيب مظلة معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100 م2، وتركيب مظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، توريد وتركيب لوحة كهرباء لتشغيل خط سير الفرز، كما تم توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولى بمدينة (راس سدر) وتتضمن مينى لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد (2) مكبس معادن، و (2) مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن محطة الفرز الأولى بمدينة (أبورديس) تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وتشمل توريد وتركيب سور سلك شبكى على السور القائم بالمصنع بارتفاع 1,5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالى 580 متر، وتوريد وتركيب بوابات حديدية لجميع المخارج، ومظلة معدنية لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50 م2، ومظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، كما تم توريد وتركيب خزانات مياه بالمواتير تكفى استهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، مشيراً إلى انه تم توريد المعدات لها وهى مينى لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد (2) مكبس معادن، و (2) مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث يبلغ إجمالى حجم الإستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إنشاء مدفن صحى بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحى الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحى الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولى بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة تشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التى يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوى، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادى منها، وايضاً العمل على تشغيل وتأهيل وإنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، والادارة السليمة لمواقع التخلص النهائى، بالإضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائى للمخلفات داخل نطاق الخدمة.