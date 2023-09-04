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الصحة: غلق 3 مراكز للصحة النفسية تعمل بدون ترخيص

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:34 م
الصحة: غلق 3 مراكز للصحة النفسية تعمل بدون ترخيص وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليدعبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نسبة الاستجابة للشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 118 زيارة للمنشآت النفسية.
 
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، نجحت في غلق 3 مراكز تعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10 آلاف و509 أسرة.
 
 

الصحة

الصحة النفسية

الطب النفسى



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