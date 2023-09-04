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نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. الآن

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:29 م
نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. الآن نتيجة الدور الثانوية للثانوية العامة على اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع " نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية.

 واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 "دور ثان" على اليوم السابع.. بعد قليل

ينشر اليوم السابع "بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثان، ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم بالدخول برقم الجلوس حيث تظهر النتيجة بالمجموع الكلى للطالب ودرجات المواد الدراسية.

 واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023.

https://natega.youm7.com/

 

 


نتيجة الثانوية العامة دور ثان

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى

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رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثانى

رابط نتيجة الثانوية العامه الدور التانى

رابط نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة



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