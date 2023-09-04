وقال وزير الأوقاف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن ما تم تحصيله خلال أغسطس الماضى حقق زيادة قدرها 87 مليونًا و47 ألفًا و373 جنيهًا، بنسبة قدرها (63.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي (2021-2022)م.

وأضاف أنه بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من الأول من يوليو الماضي مبلغ وقدره فقط (351 مليونًا و759 ألفًا و498 جنيهًا)، بزيادة قدرها 67 مليونًا و879 ألفا و577 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (23.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي (2022-2023)م، وبزيادة قدرها 129 مليونًا و114 ألفًا و311 جنيهًا، بنسبة قدرها (58%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي (2021-2022)م.