اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:03 م
حصاد الوزارات.. زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه وزارة التضامن الاجتماعي
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
"التضامن" تبدأ صرف معاشات أكتوبر غدا
 
139.9 مليون جنيه حجم الإنفاق على تطوير خدمات الصحة النفسية
 
أجواء خريفية بامتياز.. انخفاض الحرارة 4 درجات وأمطار متفاوتة اعتبارا من غد
 
زيادة قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه
 
تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بلغت 8.3 مليار جنيه حتى الآن
 
حكاية وطن.. زيادة دعم الخبز والسلع التموينية من 31.9 مليار إلى 127.7 مليار جنيه
 
حكاية وطن.. زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع إلى 3.5 مليون طن
 
الصحة: تقديم 133 ألفا و594 خدمة في المبادرات الرئاسية
 
هيئة الدواء تكشف حقيقة مهمة عن المضادات الحيوية.. تفاصيل
 
انخفاض الحرارة غدا بكل الأنحاء وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
 
الأرصاد: تأثر البلاد بغطاء سحابى وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة
 
الزراعة تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقوارض ودعم صغار المزارعين
 
الصحة: تكرار الحمل يسبب الأنيميا والسيدات فريسة سهلة للميكروبات
 
إنجازات التعليم العالى.. زيادة عدد الجامعات لـ96 جامعة × 2023 و1028 كلية ومعهدا
 

 


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