حصاد الوزرات.. وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات بعهد الرئيس السيسى
وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 35.6 مليون خدمة مجانية خلال 96 يوما
التنمية المحلية: تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بكل حسم
معرض "أهلا مدارس" فى شارع فيصل يواصل استقبال الجمهور
4 تخصصات جديدة تؤهلك لوظائف المستقبل فى القطاع الزراعى
وزيرة البيئة: 250 مليون يورو استثمارات المرحلة 4 من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى
البيئة: منحة بـ9 ملايين دولار من GEF لدعم الرعاية الصحية بمشروع تحسين جودة الهواء
"القومى للمرأة" يوثق حكايات نجاح السيدات بمشروعات "تنمية الأسرة"
البيئة: زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار
تخفيضات تصل لـ50% على الزى المدرسى بمعرض "أهلا مدارس" فى إمبابة
وزارة الأوقاف تعلن إنجازاتها فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2023 / 2024
التضامن تطلق "قوافل السعادة" لتوزيع حقائب مدرسية وسلع على الأسر بشمال سيناء
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