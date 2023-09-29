اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزرات.. وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزرات.. وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات بعهد الرئيس السيسى

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