اليوم السابع
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4 تخصصات جديدة تؤهلك لوظائف المستقبل فى القطاع الزراعى

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:55 م
4 تخصصات جديدة تؤهلك لوظائف المستقبل فى القطاع الزراعى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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وجه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، نصيحة للطلاب المُلتحقين بالصف الأول من كليات الزراعة هذا العام، مشيرا إلى وجود 4 برامج دراسية حديثة بالكلية، تم إقرارها ضمن المقررات الدراسية بكليات الزراعة، هى:

 

1-   الزراعة المحمية.

 

2-   التصنيع الزراعى.

 

3-   الاستزراع السمكى.

 

4-   التكنولوجيا الحيوية.

 

وأشار خليفة، فى تصريحات لليوم السابع، أن تلك التخصصات مطلوبة لسوق العمل مستقبلا، وسيتم تدريسها باللغتين العربية والإنجليزية لتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى والخارجى، وتحديدا السوق الأوروبى، والسوق الإفريقى.

 

وأكد نقيب الزراعيين، ضرورة اهتمام الطلاب بالتدريب بشكل جيد لتأهيل نفسه لسوق العمل، بالإضافة إلى المحاضرات العلمية والبرامج التعليمية المستحدثة مؤخرا لتسهيل الحصول على فرص عمل فور التخرج.

 

وينطلق العام الدراسى الجديد 2023 /2024، غدا السبت، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

 

 

 

 


كلية الزراعة

نقابة الزراعيين

نقيب الزراعيين

الاستزراع السمكى

الزراعة المحمية

التكنولوجيا الحيوية



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