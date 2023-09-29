اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يوثق حكايات نجاح السيدات بمشروعات "تنمية الأسرة"

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:20 م
"القومى للمرأة" يوثق حكايات نجاح السيدات بمشروعات "تنمية الأسرة" الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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شرع المجلس القومي للمرأة فى توثيق حكايات نجاح السيدات فى الورش والدورات التدريبية التى يقدمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بقري حياة كريمة.

 

وتتضمن قصص النجاح السيدات اللاتى شاركن في برامج الشمول المالي والتثقيف المالي وريادة الأعمال والمشاغل والوحدات الإنتاجية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

 

ويأتى هذا من منطلق حرص المجلس على تسليط الضوء على النماذج الملهمة والناجحة في المجتمع، حتى يصبحن قدوة لكل الفتيات والسيدات ويتشجعن على الشروع فى تحقيق احلامهن.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

الشمول المالى

المراه المصريه



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