اليوم السابع
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البيئة: زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:04 م
البيئة: زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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أكد الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، أنه تم زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرا إلى اتخاذ وزارة البيئة  العديد من الإجراءات في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء.

واشار مراد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من ضمن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة البيئة من أجل تحسين جودة الهواء، ما تم تحقيقه من نجاح منظومة إدارة المخلفات  الزراعية وخاصة  قش الأرز، حيث تم  تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز،  لتجنب حرق المخلفات  الزراعية وتحقيق وتعظيم  القيمة الاقتصادية من استغلالها.

وشدد مراد على أنه  تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، حيث بلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية من قش الأرز خلال موسم السحابة السوداء حوالى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، والتى جنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.


المخلفات الزراعية

قش الارز

السحابة السوداء

زراعة الاشجار

مبادرة 100 مليون شجرة

تلوث الهواء



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