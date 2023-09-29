اليوم السابع
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التصديرى للصناعات الغذائية والمركزى لمتبقيات المبيدات ينظمان ورشة معايير سلامة الغذاء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 12:28 م
التصديرى للصناعات الغذائية والمركزى لمتبقيات المبيدات ينظمان ورشة معايير سلامة الغذاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات ورشة عمل عن "الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء"، وذلك بمقر المجلس في القاهرة، وبحضور أكثر من 40 شركة

 افتتح ورشة العمل المهندسة مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، والدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل وفي كلمتها قامت خيري بالترحيب بمدير وخبراء المعمل وبالحضور. 

وأشارت إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في هذا القطاع  وتأتي تلك الورشة ضمن الكثير من الفعاليات الأخرى بين المعمل والمجلس، وفي ذات الإطار أعلنت د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن  الغرض الرئيسي من ورش العمل مع المنتجين والمصدرين والمصنعين لدعمهم فنيا حيث يقوم المعمل بدور توعوي وإرشادي لتوضيح أسباب أهم المشكلات التي تتسبب في تلوث الغذاء أثناء الإنتاج أو النقل أو التخزين وطرق التعامل مع هذه الأمور وأيضا طرق جمع العينات لتحليلها  وبالتالي تلافي وجود مشكلات في نتائج تحليل العينات وأيضا زيادة الصادرات المصرية وعدم تعرض شحنات منها للرفض .

واشتملت ورشة العمل على العديد من الموضوعات الهامة والتي يشرف المعمل بتقديمها للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغير ذلك من الخدمات الأخرى، حيث تضمنت الموضوعات التي تم عرضها بورشة العمل على أهم مصادر التلوث  من السموم الفطرية ومضافات الأغذية والمواد الملامسة للأغذية ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

وانتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين وممثلي الشركات حيث تم توضيح كافة الاستفسارات.


الزراعة

الغذاء

متبقيات المبيدات

سلامة الغذاء



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