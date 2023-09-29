اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:54 م
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تخفيضات تصل لـ50% على الزى المدرسى بمعرض "أهلا مدارس" فى إمبابة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:00 م
تخفيضات تصل لـ50% على الزى المدرسى بمعرض "أهلا مدارس" فى إمبابة الزي المدرسي فى معرض أهلا مدارس
كتبت - مرام محمد

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يطرح معرض "أهلا مدارس" الكائن بشارع المطار بحي إمبابة، الأدوات المكتبية والحقائب المدرسية والأحذية والزي المدرسي، بجانب السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%.
 
يأتي المعرض ضمن 4 معارض لـ”أهلا مدارس" افتتحتهم محافظة الجيزة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، وذلك مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
 
ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل المعرض، أسعار الزي المدرسي لدى أحد العارضين، والتي وصلت نسبة التخفيض عليه لـ50% على النحو التالي:
 
التيشيرت
-مقاس 4 و 6 بـ85 جنيها.
-مقاس 8 و 10 و 12 بـ95 جنيها.
-مقاس 14 و 16 بـ105 جنيهات.
-مقاس 18 و 20 و 22 و 24 بـ115 جنيها.
 
الشروال
-مقاس 8 و 10 و 12 يتراوح سعره ما بين 130 جنيها و135 جنيها. -حسب الخامة-
-مقاس 14 و 16 يتراوح سعره ما بين 140 و150 جنيها.
-مقاس 18 و 20 يتراوح سعره ما بين 150 و 160 جنيها.
 
السويت شيرت
-مقاس 4 و 6 بـ135 جنيها.
-مقاس 8 و 10 و 12 بـ150 جنيها.
-مقاس 14 و 16 بـ165 جنيها.
-مقاس 18 و 20 بـ180 جنيها.
 
يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
 
الزي المدرسي (2)
الزي المدرسي (2)

الزي المدرسي (3)
الزي المدرسي (3)

الزي المدرسي (4)
الزي المدرسي (4)

الزي المدرسي (6)
الزي المدرسي (6)
 
 
 

اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس في امبابة

الجيزة

محافظة الجيزة

عودة المدارس

اسعار الادوات المدرسية بمعرض اهلا مدارس

اسعار الزي المدرسي

الزي المدرسي



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