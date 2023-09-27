اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبلة

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبلة وزارة التنمية المحلية - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

آخر فرصة.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية
احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي
نقيب المهندسين: تصريحات الرئيس السيسي عن جودة التعليم والتنافسية لها كل التقدير
مدير تعليم الجيزة يؤكد أهمية مجموعات الدعم فى مكافحة الدروس الخصوصية
الأزهر للفتوى: الاحتفال بالمولد النبوى مظهر من مظاهر تعظيم الرسول وتوقيره
أسماء رؤساء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بعد اعتمادها رسميا
الجالية المصرية فى نيويورك تشارك الأشقاء اليمنيين احتفالهم السنوى بالعيد 62 للثورة
ما حكم إطلاق لفظ العيد على يوم مولد النبى؟.. دار الإفتاء تجيب
الصحة: المباعدة بين الحمل والولادة ضرورة لصحة الأم
الأوقاف تصدر تنبيها للمتقدمين لمنحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. وتؤكد: واجب وطنى
المعاهد الأزهرية: الاحتفال بالمولد النبوي ونصر أكتوبر بالإذاعة المدرسية

 


التعليم

التربيه والتعليم

الهجره

العمل

الكهرباء

الازهر

الاوقاف

الصحه

الرى

الزراعه



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