اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المصريون في هولندا يدشنون حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:43 م
المصريون في هولندا يدشنون حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دشنت الجالية المصرية فى هولندا حملة "مواطن" لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
وقال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في أمستردام إن إطلاق هذه الحملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، إنما يأتي عن قناعة وإيمان راسخ بأنه هو الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان، وكذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة. 
 
من ناحيته أكد عيسى الفار مسؤول الملف الثقافي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بأن أبناء الجالية المصرية في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن مصر في حاجة إلى قائد بطل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا يأتي تدشينا لحملة مواطن لدعم مصر بهدف دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
أما المهندس عبد الجليل دويب خبير التنمية المستدامة بهولندا فأكد على ضرور استمرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية وذلك لاستكمال نهضة الدولة المصرية التي يسعى سيادته إلى وضعها في مصاف دول العالم المتقدم.
 
 
 

الانتخابات الرئاسيه

انتخابات الرئاسه

المصريين فى هولندا

هولندا

الجاليه المصريه فى هولندا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة