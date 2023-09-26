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آخر فرصة.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:44 م
آخر فرصة.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، تقرر الآتي:
أولًا:
1- فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام  2023/ 2024م.
2- الطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.
 
وذلك بدءًا من صباح الخميس الموافق 28/ 9 وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 29/ 9.
 
ثانيًا:
فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق 28/ 9 إلى مساء يوم السبت الموافق 30/ 9، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة:
 
http://www.azu.edu.eg/azharsr
 
علمًا أن المواعيد المذكورة هى آخر موعد للالتحاق بالجامعة حيث سيبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م.
 
 
 

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية

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