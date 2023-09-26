الجالية المصرية فى نيويورك تشارك الأشقاء اليمنيين احتفالهم السنوى بالعيد 62 للثورة

كتب محمود راغب

اقامت قيادة الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الامريكية حفل استثنائي كبير بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وبحضور ممثلين من الحكومة الامريكية والسفير اليمني في أمريكا وبمشاركة من العديد من الجاليات العربية على رأسها الجالية المصرية في نيويورك ممثلة في طارق سليمان ونائبه نشات زنفل.

وفي الاحتفال الذي حضره الآلاف من اليمنيين الأمريكيين لأول مرة، تناولت الكلمات في الاحتفال عظمة هذه الثورة التي حررت اليمنيين من النظام الكهنوتي الامامي البائد واعلنت قيام الجمهورية اليمنية، وتحدثت كل الكلمات فى الحفل عن تقدير اليمنيين البالغ لدور جيش وشعب وحكومة مصر فى انجاح الثورة اليمنية منذ اللحظات الأولى لها والوقوف معها ومساندتها وعبر الحضور عن مدى تقدير وحب كل اليمنيين لمصر وعرفانهم بدورها الجوهري الحاسم في نجاح ثورتهم.

وتم في الحفل تقديم فقرات فنية غنائية يمنية جميلة بهذه المناسبة والقيت القصايد والرقصات واستعرض الاطفال رقصات اليمن الشعبية، وفي الاحتفال ركزت كلمة قيادة الجالية اليمنية في نيويورك بقيادة الاستاذ علي عبداللطيف الصايدي والتي قرأها نائبه عماد زيد عبر فيها عن عظيم مشاعر الود والحب والاحترام من كل اليمنيين لمصر وشعبها وقيادتها الذين شاركوا اليمنيين الدم والمصير في 26 سبتمبر 1962 م، حيث شاركت الجالية المصرية بوفد من طارق سليمان و نشات زنفل بناء على دعوة من الجالية اليمنية.

وفي نهاية الحفل شارك ممثلو الجالية المصرية مع الجالية اليمنية في إيقاد شعلة الثورة في الذكرى ، كما تم تسليم هدية رمزية من قيادة الجالية اليمنية الى الجالية المصرية عبارة عن الخنجر اليمني المعروف بالجنبية، باعتباره رمز الهوية الوطنية اليمنية الأصيلة وتقديرا من كل ابناء اليمن لدور مصر وجيشها البطل وقيادتها في دعم الثورة اليمنية ومساندتها والاستمرار في دعم الشعب اليمني حتى الان برغم كل المصاعب .

كما تم في الحفل قراءة الفاتحة على ارواح شهداء مصر الابطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في ثورة اليمن لإنجاح هذه الثورة هناك كواجب قومي بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وفي الحفل توجه نشات زنفل بكلمة نيابة عن الجالية المصرية في نيويورك وجه فيها التهنئة للشعب اليمني بهذه الذكرى المباركة ووجه الشكر والتقدير لقيادة وأبناء الجالية اليمنية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحفظهم كل مشاعر الوفاء والتقدير لأبناء مصر وجيشها الذي ساهم في إنجاح الثورة اليمنية الخالدة ، وتم في اللقاء تسليم برقية شكر وتقدير وعرفان من كل ابناء اليمن الى قيادة وحكومة وشعب وجيش مصر الكنانة لادوار مصر وجيشها وحكومتها وشعبها في دعم الثورة اليمنية واستمرارها في رعاية مصالح اليمنيين دون توقف .