اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:44 م
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الصحة: المباعدة بين الحمل والولادة ضرورة لصحة الأم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 05:10 م
الصحة: المباعدة بين الحمل والولادة ضرورة لصحة الأم المباعدة بين الحمل والولادة ضرورة لصحة الأم
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المباعدة بين الولادات ضرورة لصحة الأم وتابعت: المرأة بعد الحمل والولادة والرضاعة تحتاج لفترة راحة.
 
وكان الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة أشار  إلى أن نسبة الأمية بين السكان عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2023 بلغت 6%.
 
واستكمل: نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتى شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة  عام 2023 بلغت 75%.
 
وأكد العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول فى تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلى والعمل من خلال إطار مؤسسى فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.
 
 

الصحة

السكان

الحمل

الولادة



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