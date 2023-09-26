احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي

كتب سمير حسنى

أعلنت احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.