احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي

أعلنت احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.
احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسيالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:18 م
الاحتفالية
كتب سمير حسنى
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