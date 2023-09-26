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احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:18 م
احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي الاحتفالية
كتب سمير حسنى

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أعلنت احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.


الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس

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أوائل الخريجين

يوم تفوق جامعات مصر

حفل أوائل الخريجين



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