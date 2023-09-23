اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. 800 جنيه للعاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 800 جنيه للعاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية وزارة الأوقاف - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الأوقاف: 800 جنيه للعاملين بالوزارة تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية

المفتى: توثيق الزواج والإجراءات الطبية تحفظ حقوق الزوجين ويجب الالتزام بها

 
 

الصحه

التعليم

الرى

الكهرباء

المفتى

التضامن

التعليم العالى



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