أخبار × 24 ساعة.. 800 جنيه للعاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الأوقاف: 800 جنيه للعاملين بالوزارة تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية
استرجع كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى 3 خطوات
الزراعة: تخريج 15 مبعوثا من 11 دولة أفريقية من برنامج تبني استراتيجيات زراعة الأرز
المفتى: توثيق الزواج والإجراءات الطبية تحفظ حقوق الزوجين ويجب الالتزام بها
الصحة: الاستعلام عن العلاج على نفقة الدولة من موقع المجالس الطبية بالرقم القومى
الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 33 مليونا و549 ألف خدمة مجانية للمواطنين × 89 يوما
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