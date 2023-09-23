أخبار × 24 ساعة.. 800 جنيه للعاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الأوقاف: 800 جنيه للعاملين بالوزارة تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية

المفتى: توثيق الزواج والإجراءات الطبية تحفظ حقوق الزوجين ويجب الالتزام بها