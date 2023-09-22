اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تحدد عقوبة عدم الالتزام بارتداء الزى المدرسى استعداداً للعام الجديد

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:25 م
التعليم تحدد عقوبة عدم الالتزام بارتداء الزى المدرسى استعداداً للعام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة الانضباط المدرسى الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقوبة عدم التزام الطلاب بالزي المدرسي أو المظهر العام المناسب للبيئة المدرسية، استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، موضحة أنه يتم التعامل بالطرق التالية :

المعالجة الأولى : يتم التنبيه في الإذاعة المدرسية على الالتزام بمواصفات الزي المدرسي الموحد وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وقراءة نص المادة السادسة منه ، ثم يتم مقابلة الطالب والتعرف على اسباب عدم التزامه بالزي المدرسي مع الارشاد والتوجيه.

 

المعالجة الثانية : يتم استدعاء ولي الأمر واخذ تعهد عليه بالالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن مواصفات الزي المدرسي ، وتحويل الطالب غير القادر مادياً إلى الاخصائي الاجتماعي لإجراء بحث إجتماعي واتخاذ اللازم بشأنه. 

 

المعالجة الثالثة : يتم تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة ، ولا يجوز لأي طالب او طالبة ارتداء زي مخالف ، ولا يسمح للطالب او الطالبة بدخول المدرسة والانتظام في الدراسة حال المخالفة ، ويراعى في جميع الأحوال ان يكون الزي مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته.

التعديات
التعديات

 

جانب من التعديات
جانب من التعديات

 

جانب من المخالفات
جانب من المخالفات

 

جانب من مخالفات المستوى الثالث
جانب من مخالفات المستوى الثالث

 

جانب من مخالفات المستوى
جانب من مخالفات المستوى

 

عقوبات الانحرافات
عقوبات الانحرافات

 

عقوبات الغياب
عقوبات الغياب

 

مخالفات المستوى الأول
مخالفات المستوى الأول

 

مخالفات المستوى الثالث
مخالفات المستوى الثالث

 

مخالفات المستوى الثانى
مخالفات المستوى الثانى

 


التربية والتعليم

الزى المدرسى

لائحة الانضباط المدرسى

عقوبة عدم الالتزام بالزى المدرسى

اخبار مصر القرار الوزارى رقم 187 بشأن لائحة الانضباط المدرسى



الموضوعات المتعلقة

التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:17 م

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

إجراء حركة تنقلات فى بعض الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:52 م

قوات الدفاع الشعبى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:44 م

"حماية المنافسة" يشيد بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن مواصفات الزى المدرسى

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:37 م

وزير التربية والتعليم يناقش خطة النهوض بالمجتمع السيناوى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:19 م

كيف استعدت مديرية التربية والتعليم فى البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد؟

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:07 ص

مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تعقد لجنة لاختيار قيادات تعليمية جديدة

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:32 م

تعرف على استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة