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الكهرباء: فاتورة أكتوبر آخر فواتير "الصيف" المرتفعة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:00 م
الكهرباء: فاتورة أكتوبر آخر فواتير "الصيف" المرتفعة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن فاتورة استهلاك شهر أكتوبر المقبل والتى تعبر عن جزء من استهلاك شهر سبتمبر مع شهر أكتوبر و يتم تحصيلها فى نوفمبر هى آخر فواتير أشهر الصيف ، موضحا أن هذه الأشهر كان المواطنين مازالوا يعتمدون على مكيفات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة بهذه الفترة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"  ، أن فاتورة أكتوبر التى يتم تحصيلها فى نوفمبر تعتبر آخر فاتورة مرتفعة بفصل الصيف نظرا لعدم اللجؤ لتشغيل مكيفات الهواء التى تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء ، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الشتاء تكون منخفضة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الصيف.

وتابع المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بضرورة تقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك و لم يتمكنوا من سدادها ، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى و تقسيط المديونية وفقاً للوائح و القوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة


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