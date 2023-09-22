التعليم: تخصيص 5 درجات تضاف لمجموع الطالب المنضبط بسنوات النقل

كتب ـ محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى، وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات لحضور الطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتين ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة، ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب أى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور وانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .



إحدى مواد اللائحة



لائحة طابور الصباح



لائحة الغياب



لائحة النظام والانضباط المدرسى



جانب من مواد اللائحة



مواد لائحة الانضباط



لائحة الانضباط



مواد اللائحة



جانب من اللائحة