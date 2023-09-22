التضامن تدشن حملة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية

كتب مدحت وهبة

استهلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي تقوم بها اليوم الجمعة لمحافظة الإسكندرية، وذلك لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" بافتتاح عيادة "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم "، حيث تستهدف العيادة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن "رحلة الألف كيلو متر" من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات، حيث الانطلاقة من محافظة الإسكندرية اليوم، وتستمر فيها لمدة يومين، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.



وأضافت "القباج "أن الرحلة تستهدف ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم » التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.



أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل بازار كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.