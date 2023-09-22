وفد من اتحاد العمال يزور بيلاروسيا لدعم العلاقات بين الاتحادات العمالية

كتبت آية دعبس

سافر محمد جبران رئيس اتحاد العمال ، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وعيد مرسال الأمين العام لنقابات عمال مصر، فى زيارة بدعوة من اتحاد العمال البيلاروسي وكان في استقبالهما الكسندر كورتشاجن رئيس إتحاد نقابات المنطقة السوفيتة ورئيس نقابة النفط بروسيا، وميخائيل اوردا رئيس إتحاد نقابات عمال بيلاروسيا كما وصل إلى بيلاروسيا منضما إلى اللقاء السيد جمال قادرى الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب .

تناول اللقاء الذى عقد اليوم بالعاصمة البيلاروسية مينسك مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات بين الاتحادات العمالية الملتقية بالزيارة، حيث تم الاتفاق علي تعاون اتحاد المنطقة السوفتية واتحاد العمال العرب و اتحادى عمال مصر و بيلاروسيا للتنسيق في المواقف التي تهم العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الأطراف المجتمعة أن النقابات العربية و السوفيتية تربطهم علاقات تاريخية، لأنهم يمثلون دولا عريقة، فهى نقابات تدافع عن حقوق عمالها وترعى مصالحهم.، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي توقيع اتفاقية بين الأطراف الأربعة وهم اتحاد النقابات السوفيتية و الاتحاد البيلاروسي، واتحاد عمال مصر، واتحاد العمال العرب، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من وضع بنودها خلال الفترة القادمة.

وأوضح جبران، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الرؤية الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتوقيع المزيد من البروتوكولات التي هي من شأنها مصلحة العمال.