اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة فى الهيكل الصحى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة فى الهيكل الصحى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة فى الهيكل الصحى العالمى

الصحة: تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" مجانًا
 
التعليم: انطلاق الدراسة 30 سبتمبر.. ومتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد
 
وزارة الصحة تحدد ضوابط حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية
 
الزراعة: محصول البصل الجديد على وشك الظهور والسعر سينخفض
 
الصحة: تقديم 358 ألفا و199 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
وزيرة البيئة تتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى أسبوع نيويورك للمناخ
 
الصحة: فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات
 
وزير الزراعة يكلف حسام شوقى للقيام بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء
 
التموين تمد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية
 
التضامن: معسكرات لتأهيل 1000 متطوع لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات
 

 


حصاد الوزارت

الصحه

وباء كورونا

100 يوم صحه



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