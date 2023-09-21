حصاد الوزارات.. وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة فى الهيكل الصحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة فى الهيكل الصحى العالمى
الصحة: تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" مجانًا
التعليم: انطلاق الدراسة 30 سبتمبر.. ومتابعة جاهزية المدارس للعام الجديد
وزارة الصحة تحدد ضوابط حصول السيدات الحوامل على المكملات الغذائية
الزراعة: محصول البصل الجديد على وشك الظهور والسعر سينخفض
الصحة: تقديم 358 ألفا و199 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
وزيرة البيئة تتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى أسبوع نيويورك للمناخ
الصحة: فترة المباعدة المثالية بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات
وزير الزراعة يكلف حسام شوقى للقيام بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء
التموين تمد معارض "أهلا مدارس" بالسلع الغذائية
التضامن: معسكرات لتأهيل 1000 متطوع لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات
الصحة تكشف 6 أسباب وراء الإصابة بـ ألزهايمر.. تفاصيل
وزير الكهرباء يشارك فى الموتمر الدولى لربط الطاقة بالصين
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